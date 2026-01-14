Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 International
Staffel 2
Folge 6
vom 14.01.2026
25 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Ellis will unbedingt ins Naturkindemuseum, um die dortige Dinosaurier-Ausstellung anzusehen. Robbe interessiert sich nicht sehr davor, lässt sich jedoch überreden, mitzukommen. Dabei nimmt er Kosmoo unerlaubter Weise mit hinein. Ein Glück, denn kurz darauf stellt sich heraus, dass ein Räuber ein wertvolles Fossil entwendet hat. Und Kosmoo hat die Spur bereits aufgenommen.

