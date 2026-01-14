Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kosmoo und das verschwundene Pony

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 4vom 14.01.2026
Folge 4: Kosmoo und das verschwundene Pony

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe hat den besten Ferienjob der Welt: er darf sich auf dem Reiterhof von Rosalie um das Pony Tony kümmern. Doch am nächsten Tag ist es verschwunden. Hat Robbe etwa vergessen, die Stalltür richtig zu verschließen? Und hegt jemand anderes auf dem Hof böse Absichten? Ellis und Komoo versuchen, Robbes Unschuld zu beweisen.

Studio 100 International
