Kosmoo und der Werwolf von SeesichtJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 3: Kosmoo und der Werwolf von Seesicht
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Frau Jona ist sich sicher: Ein Wolf hat die Hühner aus ihrem Stall geholt! Und tatsächlich findet Ellis Spuren, die auf einen Wolf hinweisen. Sogar am Stall findet sie Blutspuren. Doch als sie diese untersucht, kommt ihr ein noch viel schrecklicherer Verdacht: treibt etwa ein Werwolf sein Unwesen in Seesicht? Die Spuren jedenfalls stammen von einem Menschen... Doch Robbe glaubt nicht an Fantasiewesen und sucht nach dem wahren Täter, der immer noch sein Unwesen treibt...
