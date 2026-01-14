Kosmoo und die AutoknackerJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 5: Kosmoo und die Autoknacker
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe freut sich, dass sein Cousin Jasper eine ganze Woche bei ihm auf dem Hausboot zu Besuch bleiben kann. Doch Jasper gibt sich sehr verschlossen. Immer wieder erreichen ihn Nachrichten per Handy, auf die er sehr nervös reagiert. Robbe und Ellis finden heraus, dass Jugendliche aus der Stadt hinter ihm her sind. Jasper soll für sie ein Auto stehlen, um in ihrer Bande aufgenommen zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kosmoo
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6