Küstenwache
Folge 1: Feindliche Übernahme
Große Geschäftigkeit herrscht am Standort der Küstenwache in Neustadt. Die komplette Einsatzzentrale wurde in neue Räumlichkeiten verlegt: frisch renoviert und mit herrlichem Blick auf den Bundespolizeihafen. Noch wird letzte Hand an die komplexe Telefonanlage gelegt, doch in wenigen Stunden soll alles fertig sein, denn dann wird die Crew der "Albatros II" von ihrer Patrouillenfahrt zurück erwartet. Derzeit kämpft Ben Asmus noch entnervt mit den Kinderkrankheiten der neuen Technik. Polizeirat Gruber ist trotz einiger Anfangsschwierigkeiten von den neuen Räumlichkeiten restlos begeistert und bereitet einen kleinen Festakt zur Einweihung vor. Doch aus der Zeremonie wird vorerst nichts: Auf der "Albatros II" geht ein Notruf ein und zwingt die Crew zu einem Kurswechsel. Auch in der Einsatzzentrale überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Mit vorgehaltenen Waffen werden Gruber und Asmus von drei vermeintlichen Technikern bedroht und als Geiseln genommen.
