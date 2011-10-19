Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Eisige Stille

KultKrimiStaffel 15Folge 3vom 19.10.2011
Eisige Stille

Eisige StilleJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 3: Eisige Stille

44 Min.Folge vom 19.10.2011Ab 12

In der Einsatzzentrale der Küstenwache sitzt Ben Asmus an seinem Computer und macht Überstunden. Plötzlich geht über Funk ein SOS-Notruf ein, gesendet von einem Schiff namens "Wetterfee". Asmus fragt nach den genauen Koordinaten, doch da reißt der Funkkontakt ab. Eine Suchaktion wird sofort eingeleitet, doch das Schiff wird nicht gefunden. Stattdessen wird am nächsten Morgen 14 Meilen vor der Küste die Leiche einer jungen Frau aus der Ostsee gezogen. Äußere Verletzungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Kapitän Ehlers und sein Team halten einen Zusammenhang zwischen der toten Frau und dem nächtlichen SOS-Ruf durchaus für möglich.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen