Küstenwache
Folge 16: Zerstörte Träume
Nach zwei stürmischen Tagen strahlt endlich wieder die Sonne über der Ostsee. Doch die heitere Stimmung auf der "Albatros II" schlägt rasch um, als die Küstenwache-Crew einen im Wasser treibenden Kite-Schirm sichtet. Als Kapitän Ehlers und Sanitäter Kai Norge das Sportgerät bergen, entdecken sie die Leiche eines jungen Mannes. Offenbar konnte der Kite-Surfer seinen Schirm nicht rechtzeitig abwerfen und wurde von dem Sturm am Vortag aufs offene Meer hinaus getrieben. Bei dem Toten handelt es sich um Helge Jordan, der zusammen mit seinem Kompagnon Magnus Runge eine Kite-Schule in Pelzerhaken geleitet hat. Jordan war Profisportler und einer der besten in seiner Sportart. Umso verwunderlicher ist, dass ausgerechnet ein so erfahrener Surfer tödlich verunglückt. Doch der kriminaltechnische Befund bringt ans Licht, dass das Sicherheitssystem von Jordans Trapez, mit dem er den Kite-Schirm bei Gefahr hätte abwerfen können, gezielt lahmgelegt wurde. Der junge Mann wurde offenbar das Opfer eines tödlichen Anschlags.
