Küstenwache
Folge 4: Dunkle Schatten
Ein Fischkutter des Fischereibetriebs Gerlach durchpflügt die Ostsee. Noch zappeln die letzten Fische im gerade gehobenen Netz, als der Fang bereits von zwei Fischern routinemäßig sortiert wird. Plötzlich hält der eine inne - er findet einen menschlichen Schädel. Die Küstenwache unter der Leitung von Kapitän Ehlers nimmt die Ermittlungen auf. Einsatztaucher bergen an der gleichen Stelle einen Unterschenkelknochen, der mit einem Gewicht beschwert ist. Demnach geht es eindeutig um ein Gewaltverbrechen. Mit Hilfe des Gebissabdrucks kann die Identität der Leiche rasch geklärt werden: Es handelt sich um Sandra Keller, eine junge Frau, die seit fünf Jahren angeblich auf Weltreise ist.
