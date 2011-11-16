Küstenwache
Folge 7: Im Auge des Sturms
Auf dem Weg zur Einsatzzentrale passiert Bootsfrau Leonie Stern auf ihrem Fahrrad im Yachthafen einen Schuppen. Plötzlich fliegt ihr eine leere Glasflasche vor den Reifen, und laute, aggressive Stimmen aus dem Schuppen sind hörbar. Zwei Männer sind in einen heftigen Streit geraten, der sich rasch in eine bedrohliche Situation verwandelt. Stern ruft per Handy ihre Kollegen um Hilfe und versucht, in den Schuppen einzudringen. In der Düsternis kann sie die Lage nicht sofort erfassen, doch da fällt auch schon ein Schuss. Betrübt zieht Stern Bilanz: Zwar konnte der Täter sofort gestellt werden, doch für den zweiten Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Landespolizei wird sich um den Fall kümmern müssen. Polizeirat Gruber lobt das Handeln seiner jungen Kollegin. Doch Stern konnte den Tod eines Mannes nicht verhindern, und das Lob ihres Vorgesetzten ist ihr somit kein wirklicher Trost.
