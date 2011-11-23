Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Todesengel

KultKrimiStaffel 15Folge 8vom 23.11.2011
Todesengel

TodesengelJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 8: Todesengel

44 Min.Folge vom 23.11.2011Ab 12

Gerade kommen Kapitän Ehlers und seine Kollegin Saskia Berg aus der Einsatzzentrale, um sich auf den Weg zur "Albatros II" zu machen, da stürzt ihnen eine junge Frau mit einem verbeulten Fahrrad unter dem Arm entgegen. Sie entschuldigt sich sofort für ihre Verspätung, doch so ein Cabriofahrer hätte sie fast umgefahren. Ehlers und Berg grinsen: Das also ist ihre neue Bootsfrau Pia Cornelius. Auch die erste Fahrt auf dem Einsatzschiff erweist sich gleich als turbulent, denn Cornelius sichtet eine einsam auf der Ostsee treibende Rettungsinsel. Als sie und Ehlers mit dem Kontrollboot dort ankommen, staunen sie nicht schlecht: ein kleines Baby liegt darin und schläft.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen