Küstenwache
Folge 13: Ehlers in Not
Schichtbeginn auf dem Einsatzschiff "Albatros II". Das Team der Küstenwache wartet auf seinen Kapitän, doch zum ersten Mal in seiner langjährigen Dienstzeit erscheint Holger Ehlers nicht zur Arbeit. Die Suche nach ihm bleibt erfolglos, und schließlich legt das Schiff ohne ihn ab unter dem Kommando der Wachhabenden Saskia Berg. Kurze Zeit später machen Berg und Bootsfrau Cornelius auf einer führerlosen Yacht eine grausame Entdeckung: Eine Frau wurde erschossen. Sie finden Blutspuren, Fingerabdrücke und eine Waffe. Aber erst ein weiterer Fund macht ihnen klar, mit welch außergewöhnlichem Fall sie es tatsächlich zu tun haben: An Bord der Yacht klingelt plötzlich das Handy von Kapitän Ehlers. Was hat ihr Kapitän mit diesem schrecklichen Mord zu tun? Befand er sich während der Tat an Bord? Wurde er etwa selbst zum Opfer? Wo ist er jetzt?
