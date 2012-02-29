Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 15Folge 22vom 29.02.2012
Die Crew der "Albatros II" hat sich durch eine stürmische Nacht gekämpft. Jetzt, am frühen Morgen, ist das Unwetter endlich vorüber, und Kapitän Holger Ehlers und sein Team genießen die nun wieder ruhige See. Doch die entspannte Atmosphäre ist nur von kurzer Dauer, denn von der Brücke aus entdecken sie ein Motorboot, das offenbar führerlos auf eine Sandbank zutreibt. Sofort setzen Sanitäter Kai Norge und Bootsfrau Pia Cornelius mit dem Kontrollboot über. Vor Ort machen sie einen grausigen Fund: Auf Deck des Bootes liegt die Leiche einer jungen Frau, die offenbar mit harten Schlägen gegen den Kopf getötet wurde. Vermutlich war die Frau kurz vor ihrem Tod noch getaucht, um Unterwasserbilder zu machen, denn sie trägt einen Neoprenanzug, und an ihrem Gürtel hängt das Gehäuse für eine Fotokamera. Von der Kamera selbst fehlt jedoch jede Spur. Besondere Aufmerksamkeit erregt ein Medaillon, das die Tote um den Hals trägt und in das die Worte "Für Ernst, von deiner Irmi, Weihnachten 1944" eingraviert wurden.

