Küstenwache
Folge 23: Die Bernsteinhexe
44 Min.Folge vom 07.03.2012Ab 12
Hermann Kleinwald, ehemaliger Gefängnispsychologe und begeisterter Schatzsucher, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er sucht mit seinem Freund Meinhard Köster den legendären Schatz der Bernsteinhexe. Eines Nachts zieht er ein großes Bündel Bernstein an Bord, das jedoch kurze Zeit später explodiert. Kleinwald stirbt an den ausströmenden tödlichen Dämpfen. Die Küstenwache empfängt einen Notruf. Doch als sie am Unglücksort eintrifft, ist Kleinwald schon tot. Köster ist schwer verletzt und wird ins Neustädter Krankenhaus gebracht.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises