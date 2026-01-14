Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 10: Lapitch vor Gericht
Auf zum großen Ball in der Stadthalle! Lapitch entschließt sich schweren Herzens auch den Ball zu besuchen, obwohl er nicht tanzen kann. Doch dazu kommt es gar nicht: er wird von Unbekannten betäubt und verschläft den Ball. Auf dem Ball amüsiert man sich, doch Lisa vermißt Lapitch. Dafür glaubt sie, einen alten Bekannten, Dirty Rat, gesehen zu haben. Plötzlich gehen die Lichter aus. Als es wieder hell ist, bemerken alle: ein Dieb war hier!. Durch den allgemeinen Tumult schafft es Dirty Rat den Verdacht auf Lapitch zu lenken, da er der einzige ist der nicht auf dem Ball ist. Die Meute rennt zu seinem Haus, dort finden sie ihn schlafend, jedoch auf seinem Schoß die gestohlenen Wertsachen. Der Major verurteilt ihn zum Straßenkehren. Nur seine Freunde glauben an seine Unschuld. Nach einem weiteren Diebstahl, der Lapitch in die Zauberschuhe geschoben werden soll, nimmt er seine Verteidigung selbst in die Hand. Es gelingt Lapitch zusammen mit Lisa, den wirklichen Täter zu überlisten. Dirty Rat tappt dank seiner Gier nach einer goldenen Uhr in die Falle und so hat sein Stündlein geschlagen. Lapitch's guter Ruf ist wieder hergestellt.
