Lapitch, der kleine Schuhmacher

Die Entführung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Folge 5: Die Entführung

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Bürgermeister beauftragt Lapitch 6 Paar Schuhe anzufertigen. Gleichzeitig heckt Dirty Rat einen Plan aus, Lapitch zu hypnotisieren, damit er Melchior entführen kann. Der hypnotisierte Lapitch entwickelt unter Hypnose einen außerordentlichen Putztrieb. Mittlerweile wurde Melchior von den Pazinskys "entführt" und zu Dirty Rat gebracht. Dort soll er Magic Boots herstellen, statt dessen läßt er die Schuhe von den Pazinskys anfertigen. Als die Schuhe fertig sind, können Lapitch +Co Melchior aus den Klauen Dirty Rat's befreien.

