Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 12: Geisterstunde
Lapitch und Co liefern Ware aus: reparierte Schuhe. Die letzte Anlaufstelle dieser Tour ist ein Schloß. Als der Handwagen von Lapitch aber den Berg hinabrollt und Lapitch und Co. deswegen campen müssen, ist bereits vom Geisterschloß die Rede. Doch wo ein Schloß, da auch ein Schatz, und da sind auch Dirty Rat und seine Helfer nicht weit. Bevor Lapitch das Schloß erreicht, geraten er, Lisa und Brewster in Treibsand aus dem sie sich aber befreien können. Aus dem Schloß hört man Gespenstergeräusche, die selbst Dirty Rat und Co. große Angst einjagen. Lapitch und Co. gehen jedoch dem Geräusch nach und entdecken eine alte Dame, die diese gräßlichen Laute von sich gibt, da ihre Füße so schmerzen. Lapitch fertigt neue bequeme Schuhe für sie an. Da sie Lapitch für seine Arbeit aber nicht bezahlen kann, hat Lapitch die rettende Idee: Eintrittsgeld für den Besuch des Geisterschlosses!
