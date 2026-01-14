Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 14: Manege frei!
Lapitch hat keinen Werkstattschlüssel! Melchior hat einen Schlüssel erfunden, mit dem man jedes Schloß öffnen kann. Leider bemerkt niemand den Lauscher an der Wand: Dirty Rat. Der hat nichts anderes im Sinn, als den Schlüssel zu ergattern. Lisa gibt Pico den Auftrag, den Schlüssel zu bewachen, aber er hat durch sein endloses Geplapper seine Stimme verloren und kann die Beiden nicht warnen als der Schlüssel geklaut wird. Dirty Rat hat sein Beuteobjekt bereits vor Augen: die Kasse vom Zirkus. Derweil hat sich das Zirkuszelt gefüllt, die Tiere werden bereits in das Zelt gebracht. Als sich Lisa und Lapitch auf die Suche nach Dirty Rat machen, geraten sie in einen Käfig. Doch Pico kann sie befreien. Und nicht nur sie! Die Zirkustiere sind plötzlich auch frei! Das ist zunächst das Ende von Dirty Rat Diebstahlsversuch, doch auch das Ende der Zirkusvorstellung. Die Tiere bedrohen die Zuschauer. Lapitch hat die rettende Idee. Als Pico mit Hilfe der Medizin des Tierarztes seine Stimme wiederfindet und diese mit einem Megaphon verstärkt, sind die Tiere im Nu wieder brav in ihren Käfigen. Wie überzeugend so ein kleiner Vogel Löwen und Gorillas imitieren kann!
