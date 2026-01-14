Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Das geheime Dorf

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Das geheime Dorf

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Folge 2: Das geheime Dorf

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Dirty Rat stiehlt die Magic Boots. Da sie für ihn keine Zauberkraft entfalten, kommt er auf die Idee das Secret Village zu suchen, in dem angeblich Eichhörnchen mit Zauberkräften leben. Er überfällt das Dorf und macht sich die Einwohner Untertan. Ein Eichhörnchen kann entkommen und sucht Hilfe bei Lapitch. Lapitch, Lisa, Brewster und Pico Co suchen das "Secret Village" und werden von den Pazinskys gekidnappt und dorthin gebracht. Dirty Rat verlangt von Lapitch Magic Boots zu machen. Im letzten Moment springen aber doch noch die echten Magic Boots ein und erteilen Dirty Rat eine Lektion. Die Eichhörnchen vertreiben Dirty Rat und die Pazinkys's aus ihrem Dorf.

