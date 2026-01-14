Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Percival the Pest

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Percival the Pest

Percival the PestJetzt kostenlos streamen

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Folge 13: Percival the Pest

25 Min.Folge vom 14.01.2026

Percival: ein kleiner Schweinejunge, sehr charmant, besonders zu Lisa, ist neu im Dorf. Doch Percival spielt falsch. Am nächsten Tag machen die Dorfbewohner eine schlimme Entdeckung: der gesamte Dorfplatz ist verwüstet. Doch schafft es Percival, den Verdacht von sich auf die ausnahmsweise unschuldigen Pazinskys zu lenken. So viel Dreistheit imponiert Dirty Rat und er möchte das verzogene Bübchen kennenlernen und ihn zu seinem Verbündeten machen. Er schickt Percival mit einer Geheimwaffe in die Werkstatt von Lapitch. Percival ist nur zu gern bereit, diesem zu schaden. Doch als er die Schachtel öffnet, gibt es eine böse Überraschung: Flöhe. Damit will Dirty Rat die Dorfbewohner kampfunfähig machen und sie berauben. Doch Lapitch hat bereits das Gegenmittel: Flohpuder. Dirty Rat und Gang werden selber von ihrer Waffe heimgesucht und flüchten aus dem Dorf. Nachdem sich die Dinge aufgeklärt haben, kommt Percivals wahres Gesicht zu Tage. Doch er hat seine Lektion gelernt. Lapitch ist großmütig und bietet ihm trotz allem seine Freundschaft an.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lapitch, der kleine Schuhmacher
Studio 100 International
Lapitch, der kleine Schuhmacher

Lapitch, der kleine Schuhmacher

Alle 1 Staffeln und Folgen