Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 13: Percival the Pest
Percival: ein kleiner Schweinejunge, sehr charmant, besonders zu Lisa, ist neu im Dorf. Doch Percival spielt falsch. Am nächsten Tag machen die Dorfbewohner eine schlimme Entdeckung: der gesamte Dorfplatz ist verwüstet. Doch schafft es Percival, den Verdacht von sich auf die ausnahmsweise unschuldigen Pazinskys zu lenken. So viel Dreistheit imponiert Dirty Rat und er möchte das verzogene Bübchen kennenlernen und ihn zu seinem Verbündeten machen. Er schickt Percival mit einer Geheimwaffe in die Werkstatt von Lapitch. Percival ist nur zu gern bereit, diesem zu schaden. Doch als er die Schachtel öffnet, gibt es eine böse Überraschung: Flöhe. Damit will Dirty Rat die Dorfbewohner kampfunfähig machen und sie berauben. Doch Lapitch hat bereits das Gegenmittel: Flohpuder. Dirty Rat und Gang werden selber von ihrer Waffe heimgesucht und flüchten aus dem Dorf. Nachdem sich die Dinge aufgeklärt haben, kommt Percivals wahres Gesicht zu Tage. Doch er hat seine Lektion gelernt. Lapitch ist großmütig und bietet ihm trotz allem seine Freundschaft an.
