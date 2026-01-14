Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 16: Gefahr aus dem Weltall
Melchior beobachtet zusammen mit Lapitch den Sternenhimmel. Ein großer Meteor kommt der Erde entgegen. Melchior macht sich mit Pico und Brewster auf den Weg zur Meteor-Erforschung. Lisa eilt mit Lapitch zu Yanna. Yanna hat eine mysteriöse Schüssel, die die Stadt schützen soll. Die Bevölkerung ist in Angst und Schrecken, dies ist für Dirty Rat natürlich ein willkommener Anlaß, wieder einmal zu versuchen, die Magic Boots in seinen Besitz zu bekommen. Dirty Rat zündet ein Feuerwerk um die Leute glauben zu machen, daß der Meteor kommt. Lapitch erkennt sofort, daß es sich hierbei um ein irdisches Feuerwerk handelt. Dirty Rat hat sich als Zauberer maskiert und zwingt die Dorfbewohner , ihre Habseligkeiten an ihn herauszugeben. Lapitch demaskiert Dirty Rat und mit Hilfe von Yanna's Schüssel wird Dirty Rat selbst zur Rakete. Doch das Geheimnis der magischen Schüssel besteht nur darin: solange man an etwas glaubt, verliert man nicht die Hoffnung!
