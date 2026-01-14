Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 3: Über Stock und Stein
25 Min.Folge vom 14.01.2026
Melchior (The Great Shoemaker) veranstaltet ein Rennen und dem Gewinner winkt eine Erfindung von Melchior. Dirty Rat glaubt, daß man mit dieser Erfindung Gold machen kann und schickt Melvin ins Rennen um es zu gewinnen. Er vertauscht die Richtungspfeile und lockt Lapitch und Lisa in den Wald, in dem sie von einem wilden Eber attackiert werden. Sie überlisten den Eber, während Melvin auf dem richtigen Weg ins Ziel ist. Melvin gewinnt das Rennen und die Erfindung bzw. Dirty Rat. Zu seiner Enttäuschung muss er feststellen, daß es ein Pizza Ofen ist. Doch schon bald erkennt Dirty Rat , daß auch eine Pizzeria eine Goldgrube sein kann.
