Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 21: Hoher Besuch
Ein berühmter Schriftsteller, Grimsdale, kommt in die Stadt, um sein Buch zu beenden. Lapitch soll ihm als persönlicher Assistent dienen. Grimsdale will mit seinem Hund, Poochie, in Melchior's Haus arbeiten und wohnen. Die beiden sind jedoch sehr schwierige Gäste. Der Major muß die ganze Stadt zu Ruhe anhalten, damit der Künstler nicht gestört wird. Doch dann verschwindet Poochie und Lapitch macht sich mit Hilfe der Magic Boots auf die Suche. Poochie hat bereits den Marktplatz verwüstet, Melvin's Kleider zerfetzt und Lisa und Brewster auf Bäume gejagt. Lapitch kann ihn einfangen und sogar seine Freundschaft gewinnen. Grimsdale kann endlich sein Buch zu Ende schreiben. Lapitch bekommt das 10-fache des versprochenen Lohn's und Grimsdale reist mit Poochie zufrieden wieder ab.
