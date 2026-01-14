Lapitch, der kleine Schuhmacher
Folge 24: Bombasto
Melvin bringt schlechte Nachrichten: ein fahrender Händler namens Great Bombasto verkauft Magic Boots. Als Great Bombasto in Lapitch's Stadt kommt, sehen sich die Freunde die Verkaufs-Show an. Die Magical Magic Boots scheinen viel mehr Zauberkraft zu haben als Lapitch' Magic Boots. Lisa kauft sich die Wunder-Magic Boots, doch sie haben keinerlei Kräfte. Sie wurde betrogen. Auch Dirty Rat und die Pazinskys haben die nutzlosen Boots, natürlich gestohlen. The G.B. hat sich bereits aus dem Staub gemacht, doch die wahren Magic Boots nehmen die Verfolgung auf. Dirty Rat entführt G.B., um sich an ihm zu rächen: G.B. soll einen reißenden Fluß überqueren, um seine Freiheit zu erhalten. Lapitch und seine Magic Boots bewahren G.B. vor dem Ertrinken. Er gibt den Betrogenen ihr Geld zurück und Lisa erhält "magische" Ballettschuhe.
