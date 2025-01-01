Legacies
Folge 12: Geboren, um dich zu lieben
41 Min.Ab 12
Hopes Misstrauen Landon gegenüber wächst, weil dieser sich zunehmend seltsam verhält. Als sie gemeinsam mit Cleo ein paar Tests durchführt, bestätigen sich ihre Befürchtungen. Derweil sind Josie und Alaric auf der Suche nach dem Nekromanten, der offenbar einen Weg aus der Gefängniswelt gefunden hat und nun im Körper eines Bestatters lebt. Von ihm erhoffen sie sich einige wichtige Antworten. Unterdessen erzählt MG Ethan die ganze Wahrheit über die Salvatore School.
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
