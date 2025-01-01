Legacies
Folge 14: Auf dem Weg zur Erleuchtung
41 Min.Ab 12
Dorian und Alaric machen sich große Sorgen, weil MG seit zwei Tagen spurlos verschwunden ist. Hope ist nach der Trennung von Landon wütend und enttäuscht. Um sie von ihrem Schmerz abzulenken, organisiert Josie einen Überraschungs-Trip. Davon ist Hope jedoch ganz und gar nicht begeistert. Währenddessen stellt Finch Jed als Anführer des Werwolf-Rudels infrage und fordert ihn zum Duell heraus.
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
