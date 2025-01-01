Legacies
Folge 9: Das süße Monster
41 Min.Ab 12
Die verbliebenen Schüler der Salvatore School überlegen fieberhaft, wie sie Malivores Portal ein für alle Mal schließen und damit die Monster wieder loswerden können. Doch dann taucht bereits ein neuer Störenfried auf ... Lizzie ist wütend auf Hope, weil sie Josie in Gefahr gebracht hat. Die beiden geraten darüber zunehmend in Streit, was ihre Zusammenarbeit gefährdet. Derweil startet MG einen Neuanfang an der Mystic Falls.
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
