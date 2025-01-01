Legacies
Folge 8: Charon, der Fährmann
41 Min.Ab 12
Hope fühlt sich von MG verraten, weil er den Aszendenten die ganze Zeit über versteckt gehalten hat. Denn nur mithilfe dieses magischen Gegenstandes hat sie eine Chance, Landon lebend zu finden. Gemeinsam mit ihren Freunden schmiedet Hope einen riskanten Plan, um in die Gefängniswelt vorzudringen. Dort warten jedoch einige gefährliche Monster auf die Schüler ...
Legacies
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen