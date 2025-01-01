Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legacies

Der Kobold

WarnerStaffel 3Folge 7
Der Kobold

Der KoboldJetzt kostenlos streamen

Legacies

Folge 7: Der Kobold

41 Min.Ab 12

Alaric ist verzweifelt, weil die Salvatore School einen Berg voll Schulden hat. Seine Tochter Lizzie schmiedet deshalb einen Plan, um schnellstmöglich wieder Geld in die Schulkasse zu spülen und eine Pfändung zu verhindern. Doch ihr Vorschlag kommt nicht bei all ihren Mitschülern gut an. Währenddessen hilft Cleo Hope, Landons Tod zu verarbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Legacies
Warner
Legacies

Legacies

Alle 4 Staffeln und Folgen