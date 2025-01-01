Legacies
Folge 4: Halt mich fest!
41 Min.Ab 12
Während Hope und Landon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen wollen, schwebt MG in großer Gefahr. Derweil versuchen Alaric und seine Schüler, den Plan des Nekromanten zu durchkreuzen und die Schar von Monstern, die Mystic Falls in Atem hält, zu besiegen. Doch dafür müssen sie ihre gesamten Kräfte gebündelt einsetzen.
