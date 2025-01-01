Legacies
Folge 16: Dieses verfluchte Schicksal
41 Min.Ab 16
MG und Kaleb wollen herausfinden, was Cleo und Landon vorhaben. Gemeinsam begeben sich die alten Freunde auf Spurensuche ... Obwohl Lizzie und Josie Clarke nicht vertrauen, hofft Hope, mit dessen Hilfe Malivore besiegen und ihr Schicksal abwenden zu können. Als sie von Clarkes Plan erfährt, ahnt sie jedoch nicht, dass dieser ihr ein wichtiges Detail verschweigt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen