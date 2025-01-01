Legacies
Folge 6: An Unbekannt
41 Min.Ab 12
Lizzie setzt alles daran, Hope von ihrer Trauer um Landon abzulenken. Derweil sucht dieser einen Weg zurück in die reale Welt. Doch dafür muss er sich auf einen Deal mit dem Nekromanten einlassen. Für Josie steht unterdessen der erste Tag an ihrer neuen Schule auf dem Plan. Dort trifft sie auf einen alten Bekannten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legacies
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TM & Warner Bros. Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen