Legacies

An Unbekannt

WarnerStaffel 3Folge 6
An Unbekannt

Legacies

Folge 6: An Unbekannt

41 Min.Ab 12

Lizzie setzt alles daran, Hope von ihrer Trauer um Landon abzulenken. Derweil sucht dieser einen Weg zurück in die reale Welt. Doch dafür muss er sich auf einen Deal mit dem Nekromanten einlassen. Für Josie steht unterdessen der erste Tag an ihrer neuen Schule auf dem Plan. Dort trifft sie auf einen alten Bekannten.

