Staffel 2Folge 1vom 21.10.2025
Angelos RückkehrJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 1: Angelos Rückkehr
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Sechs Monate hat Lena Angelo nicht mehr gesehen, seitdem er seine Ausbildung in Spanien angetreten hat. Entsprechend aufgeregt ist sie, als er zurückkommt und sie ihn zusammen mit Nico und Anna vom Bahnhof abholen will.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions