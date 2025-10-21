Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 1vom 21.10.2025
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Sechs Monate hat Lena Angelo nicht mehr gesehen, seitdem er seine Ausbildung in Spanien angetreten hat. Entsprechend aufgeregt ist sie, als er zurückkommt und sie ihn zusammen mit Nico und Anna vom Bahnhof abholen will.

