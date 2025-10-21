Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 3vom 21.10.2025
Lenas Weg

Lenas WegJetzt kostenlos streamen

Lena's Ranch

Folge 3: Lenas Weg

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die Schulpraktika stehen an und Lena und ihre Freunde stehen vor überraschenden Problemen. Nico arbeitet bei seinem Vater, dem Direktor seiner Schule, und macht sich zum Gespött seiner Mitschüler, weil er Anzug und Krawatte tragen muss.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lena's Ranch
StoryZoo & Friends

Lena's Ranch

Alle 2 Staffeln und Folgen