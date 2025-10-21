Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 16vom 21.10.2025
Folge 16: Die Praktikantin

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena und ihre Freunde sind entsetzt, als sie beobachten, wie der Rennstallbesitzer Lorca seine Tiere bei einem Distanzritt-Wettbewerb schindet. Sie sind sich sicher, dass die Pferde gedopt werden.

