Staffel 2Folge 16vom 21.10.2025
Die PraktikantinJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 16: Die Praktikantin
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lena und ihre Freunde sind entsetzt, als sie beobachten, wie der Rennstallbesitzer Lorca seine Tiere bei einem Distanzritt-Wettbewerb schindet. Sie sind sich sicher, dass die Pferde gedopt werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions