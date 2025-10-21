Staffel 2Folge 4vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 4: Familienangelegenheiten
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lena tritt mit ihren Eltern im Finale des Familiencups gegen die Cavalettis an. Doch sie macht sich Sorgen, denn ihre Eltern streiten sich immer häufiger miteinander.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions