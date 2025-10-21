Staffel 2Folge 19vom 21.10.2025
Lena's Ranch
Folge 19: Die geheime Herde
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Durch alte Aufzeichnungen ihres Opas entdeckt Lena mit ihren Freunden ein verstecktes Stück Land, auf dem eine Herde besonders schöner Wildpferde lebt.
Lena's Ranch
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions