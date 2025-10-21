Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lena's Ranch

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 9
Wettkampf im Schnee

Lena's Ranch

Folge 9: Wettkampf im Schnee

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Nico und Lena nehmen an einem besonderen Wettbewerb teil: Beim so genannten „Skijöring“ werden die Teilnehmer auf Skiern von ihren Pferden gezogen und müssen einen Parcours absolvieren.

