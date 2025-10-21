Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 11vom 21.10.2025
Folge 11: Die Legende vom Bleichen Pferd

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Ein Junge namens Jim taucht auf der Ranch auf und bittet Lena, sich um sein Pferd Frisbee zu kümmern, das sich in letzter Zeit sehr aggressiv verhält.

