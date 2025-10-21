Staffel 2Folge 12vom 21.10.2025
FrisbeeJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 12: Frisbee
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Lena bringt ein herrenloses Pferd auf die Ranch. Sie nennt es „Jumpy“, weil es die schlechte Angewohnheit besitzt, über alle Hindernisse zu springen und immer wieder auszureißen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions