StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 12vom 21.10.2025
Folge 12: Frisbee

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Lena bringt ein herrenloses Pferd auf die Ranch. Sie nennt es „Jumpy“, weil es die schlechte Angewohnheit besitzt, über alle Hindernisse zu springen und immer wieder auszureißen.

