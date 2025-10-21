Staffel 2Folge 26vom 21.10.2025
Das große SaubermachenJetzt kostenlos streamen
Lena's Ranch
Folge 26: Das große Saubermachen
23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Samanthas Vater organisiert eine große Aufräumaktion im Wald. Das Team, das den meisten Müll findet, darf sich auf einen Wochenendaufenthalt in neu errichteten Naturhütten freuen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lena's Ranch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tele Images Productions