Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Omas grüner Daumen

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 20.11.2024
Omas grüner Daumen

Omas grüner DaumenJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 32: Omas grüner Daumen

23 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12

Team Lenßen steht vor einem brisanten Fall: Nachdem die Tochter von Jutta Herzog tragisch verunglückt, kämpft die Frau um das Sorgerecht für ihren Enkel Kilian. Als wäre das nicht genug, wird die Rentnerin verdächtigt, in ihrer Gartenkolonie eine Cannabisplantage betrieben und durch einen Heizpilz einen Brand gesetzt zu haben. Nun droht das Jugendamt, ihr Kilian wegzunehmen. Ingo Lenßen vermutet, dass Enkel selbst dahintersteckt - und deckt etwas Schockierendes auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen