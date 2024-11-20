Lenßen hilft
Folge 32: Omas grüner Daumen
23 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Team Lenßen steht vor einem brisanten Fall: Nachdem die Tochter von Jutta Herzog tragisch verunglückt, kämpft die Frau um das Sorgerecht für ihren Enkel Kilian. Als wäre das nicht genug, wird die Rentnerin verdächtigt, in ihrer Gartenkolonie eine Cannabisplantage betrieben und durch einen Heizpilz einen Brand gesetzt zu haben. Nun droht das Jugendamt, ihr Kilian wegzunehmen. Ingo Lenßen vermutet, dass Enkel selbst dahintersteckt - und deckt etwas Schockierendes auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1