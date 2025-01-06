Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 48vom 06.01.2025
Folge 48: Wie ausgewechselt

23 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Die 35-jährige Mutter Melanie Schultz ist Ingo Lenßens neue Mandantin. Ihr Exmann André möchte plötzlich keine Zeit mehr mit deren Tochter Kira verbringen, obwohl sich die Eltern auf ein Wechselmodell geeinigt hatten. Melanie vermutet, dass seine neue Beziehung der Grund dafür ist. Ingo Lenßen erklärt jedoch, dass der Vater eine Umgangspflicht hat. Das Anwaltsteam entdeckt einen ernstzunehmenden Grund für Andrés Sinneswandel, vor dem die Tochter geschützt werden muss.

