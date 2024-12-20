Lenßen hilft
Folge 55: Abgekühlt
23 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Tina Rau und Anja Ziermann suchen verzweifelt Ingo Lenßens Hilfe: Beide wurden fristlos entlassen, weil sie angeblich den Kühlraum ihres Restaurants über Nacht offengelassen haben sollen - ein Schaden von rund 10.000 Euro. Doch die Frauen schwören, dass sie unschuldig sind und jemand ihnen absichtlich die Schuld in die Schuhe schieben will. Team Lenßen ist überzeugt von ihrer Unschuld. Nun beginnt der Wettlauf gegen die Zeit, um die wahren Verantwortlichen zu entlarven.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
