Lenßen hilft
Folge 60: Gefährliche Nachlässigkeit
23 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Ingo Lenßen erfährt von der verzweifelten Jessica Demke, dass ihr Noch-Ehemann Stefan seine Aufsichtspflicht aufs Gröbste verletzt hat. Während er auf die gemeinsamen Kinder Fabian und Ella aufpassen sollte, schluckte Ella unwissend eine Schlaftablette - nur ein Arztbesuch verhinderte Schlimmeres. Jetzt plant der Vater, mit den Kindern in den Urlaub zu fahren. Jessica ist in Panik und will mit Unterstützung von Team Lenßen das alleinige Sorgerecht durchsetzen.
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
