Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Vorsicht Schwiegermutter

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 16.01.2025
Vorsicht Schwiegermutter

Vorsicht SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 66: Vorsicht Schwiegermutter

23 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Svenja Wegner sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen: Sie fand ihr Schwiegermutter Britta verletzt vor der Haustreppe und wird nun beschuldigt, die alte Frau absichtlich hinuntergestoßen zu haben. Britta Wegner zeigt Svenja sogar bei der Polizei an. Aus Angst um ihre Familie zieht die Mandantin mit ihrem Sohn zu einer Freundin. Dann folgt die fristlose Kündigung - nur für Svenja. Will die Schwiegermutter sie loswerden? Team Lenßen geht der Sache auf den Grund.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen