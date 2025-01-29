Lenßen hilft
Folge 95: Nackt und ausgeliefert
23 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Viola Koch ist verzweifelt: Eine Kundin wurde in ihrem Sonnenstudio heimlich fotografiert und mit Nacktfotos erpresst. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf Violas Sohn Liam, der im Studio aushilft. Als weitere Kameras entdeckt werden, spitzt sich die Lage zu: Auch Maja Gerlach wurde heimlich fotografiert. Während Viola um die Zukunft ihres Studios bangt, kämpft Team Lenßen darum, die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Werden sie es schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1