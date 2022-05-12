Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 14vom 12.05.2022
(K)ein Recht auf gute Eltern

Dem Ehepaar Ines (37) und Carsten Küpper (40) wird ihr Pflegekind Emily (2) weggenommen, da sich plötzlich die leibliche Mutter Dana Schlesig (19) darum kümmern will. Die junge Hartz-4-Empfängerin ist gleichzeitig die Schwester der Pflegemutter und stellt nun auch noch völlig überraschend Erbansprüche. Unterstützt wird sie dabei von ihrem neuen Freund Julian Berthold (24). Anwalt Ingo Lenßen und sein Team übernehmen den Fall und decken ein falsches Spiel auf.

