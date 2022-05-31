Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 26vom 31.05.2022
Kein Ring - keine Rechte

Kein Ring - keine RechteJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 26: Kein Ring - keine Rechte

23 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der aufgelösten Nina Ganß (39) zum Krankenhaus gerufen. Ihr Freund Gregor Schwarz (42) hatte einen schweren Motorradunfall und liegt nach einer Not-OP im künstlichen Koma. Plötzlich taucht Gregors Noch-Ehefrau Klara Schwarz (41) im Krankenhaus auf und lässt Nina rauswerfen. Ingo verspricht, der Mandantin zu helfen und will mit einer einstweiligen Verfügung dafür sorgen, dass sie ihren geliebten Freund wieder besuchen darf.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen