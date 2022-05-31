Staffel 3Folge 26vom 31.05.2022
Kein Ring - keine RechteJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 26: Kein Ring - keine Rechte
23 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der aufgelösten Nina Ganß (39) zum Krankenhaus gerufen. Ihr Freund Gregor Schwarz (42) hatte einen schweren Motorradunfall und liegt nach einer Not-OP im künstlichen Koma. Plötzlich taucht Gregors Noch-Ehefrau Klara Schwarz (41) im Krankenhaus auf und lässt Nina rauswerfen. Ingo verspricht, der Mandantin zu helfen und will mit einer einstweiligen Verfügung dafür sorgen, dass sie ihren geliebten Freund wieder besuchen darf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1