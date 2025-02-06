Staffel 3Folge 28vom 06.02.2025
Taxifahrt des Grauens
Lenßen übernimmt
Folge 28: Taxifahrt des Grauens
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Die Taxifahrerin Janine Hermans (35) wendet sich verzweifelt an Anwalt Ingo Lenßen, da sie von dem Fahrgast Stefan Wüst (47) wegen schwerer Körperverletzung angezeigt wurde. Sie berichtet dem Anwalt, dass sie nur aus Notwehr gehandelt hat. Doch nun steht die Existenz der alleinerziehenden Mutter auf dem Spiel: Ihr wurde die Fahrerlaubnis entzogen. Team Lenßen übernimmt den Fall und stellt sich schützend vor die Mandantin.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1