SAT.1Staffel 3Folge 31vom 13.06.2022
23 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der besorgten Nicole Wenzel (42) um juristische Hilfe gebeten. Ihr Vater Willi Wenzel (68) zeigt Demenzsymptome, aber verweigert einen ärztlichen Demenztest. Als Willi dann noch im Affekt die Schenkung des Hauses an seine Tochter zurückziehen will und sie sofort aussperrt, kämpfen Ingo Lenßen und sein Team dafür, dass Nicole wieder in ihre Wohnung zurück kann ...

