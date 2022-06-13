Staffel 3Folge 31vom 13.06.2022
Vater von SinnenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 31: Vater von Sinnen
23 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der besorgten Nicole Wenzel (42) um juristische Hilfe gebeten. Ihr Vater Willi Wenzel (68) zeigt Demenzsymptome, aber verweigert einen ärztlichen Demenztest. Als Willi dann noch im Affekt die Schenkung des Hauses an seine Tochter zurückziehen will und sie sofort aussperrt, kämpfen Ingo Lenßen und sein Team dafür, dass Nicole wieder in ihre Wohnung zurück kann ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1